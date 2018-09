Peder Fredricson i både VM- och bokform

TT: Varför en bok och varför just nu?

– Ja, haha, det var väl egentligen dålig tajming när man har som mest att göra. Men det är väl så att man ska ha något mer att göra när man har mycket att göra. Då blir man effektiv. Vi började med kort varsel och det var rätt tidspressat, men nu är boken ute och det känns bra.

I boken, rikt illustrerad med bilder från såväl karriären som privata sammanhang, berättar Fredricson om sitt liv med hästar, om med- och motgångar, om avgörande händelser och om möten med människor som har betytt mycket för honom som ryttare och privatperson.

"Tänker nästan bara framåt"

Det är en resa från fyraåringen som satt på en ponny, över den unge mannen som funderade över yrkesval och sin plats i livet, till den hyllade världsstjärnan som vann EM-guldet på Ullevi i Göteborg förra året.

Några skandaler eller sensationer bjuder Peder Fredricson inte på, desto mer om det hårda och målmedvetna arbete som krävs för att nå toppen.

– Jag är ingen person som tänker bakåt. Vissa kan komma ihåg dressyrbanan de red i OS 1992, jag kommer inte ihåg banan jag red förra veckan utan tänker nästan bara framåt. Men på ett sätt var det intressant att titta bakåt och gå igenom livet och komma till insikt om hur många människor som har betytt mycket för mig på vägen, säger han.

Fredricsons position som en av världens framgångsrikaste ryttare nådde han med All In, som han hittade i Belgien. Valacken ägnas ett kapitel och vad All In har betytt för Fredricson sammanfattas i en mening.

"Innan jag fick All In visste jag inte att det fanns hästar som han. Jag har aldrig haft en så bra häst och kommer kanske aldrig få det igen."

Får stanna hemma

Men efter OS-silvret i Rio de Janeiro och EM-guldet blir det ingen uppföljning för ekipaget i VM nästa vecka.

– Drömscenariot hade förstås varit att åka till VM med All In i toppform. Han är bevisligen en häst med potential att ta en individuell guldmedalj. På så sätt är det förstås tråkigt, men jag vet också att hästarna måste vara i superform för att åka.

– Jag kände att Christian K var i bättre form och jag ville inte pressa in All In i en form där det kändes att det inte skulle komma av sig självt. Därför tog vi beslutet att inte köra på för att få honom i form.

Med All In hade Fredricson varit en av de självklara favoriterna till VM-guldet.

TT: Ändrar det ditt förhållningssätt till VM?

– Christian K är också en bra häst och uppgiften är densamma. Jag vet vad som krävs och jag ska göra mitt bästa, men det är klart att förväntningarna är större när jag sitter på All In.

Inte orolig

Under onsdagen lyfte Christian K och övriga europeiska hopphästar med fraktflyg från Liège i Belgien med destination North Carolina.

Samtidigt är orkanen Florence i full styrka på väg mot USA:s södra östkust.

TT: Är du orolig för hästen?

– Nej, planet hade inte lyft om det hade funnits något frågetecken kring landningen, så kring den biten är jag inte orolig.

Själv tar han sig till North Carolina på fredag - om det går.

– Om det ska blåsa så mycket som de säger är det väl frågan om planen lyfter, säger Fredricson.