Oväder flyttar VM-tävlingar till måndag

De senaste väderprognoserna spår ihållande och kraftigt regn på söndag. Det kan falla så mycket som 200 millimeter på ett dygn. Natten till lördag, svensk tid, togs beslutet att flytta banhoppningen i fälttävlan från söndag till måndag.

Regnovädret drar in över VM-orten Mill Spring redan under lördagen och väntas tillta under eftermiddagen och kvällen.

Då avgörs terrängritten i fälttävlan och för att snabba på tävlingen kortas tidsintervallen mellan de startande till tre minuter.

Sara Algotsson Ostholt, Louise Svensson Jähde, Niklas Lindbäck, Anna Freskgård och Ludwig Svennerstål är svenska deltagare i fälttävlan.

Arrangörerna planerar även att flytta det fria programmet i dressyr, tänkt att genomföras på söndag, till måndag. Det innebär att den svenska trion Patrik Kittel, Therese Nilshagen och Juliette Ramel får stanna en dag extra på mästerskapet.