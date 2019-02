Örebro vann bottenmötet mot Timrå

Hemmalaget grundlade segern i matchens första sju minuter då man gjorde två mål. Anton Hedman spelade fram Patrik Virta till 1-0 och Hedman styrde själv in 2-0 på Rasmus Rissanens skott två och en halv minut senare.

– Det är en rolig match att spela eftersom den är av slutspelskaraktär. Båda lagen slåss för sin överlevnad, säger Hedman i en periodpaus till C More.

I den andra perioden reducerade Timrå i powerplay sedan pucken studsat fram till Henrik Törnqvist som hade öppet mål. Knappt två minuter senare svarade Örebro då Nick Ebert gjorde 3-1.

Timrå spelade utan målvakt i nästan fyra minuter på slutet. Men trots att Örebro fick Rissanen utvisad på slutet lyckades inte Timrå göra mer än ett tröstmål med fyra sekunder kvar av matchen. Patrik Blomberg gjorde det målet.

– Det är en stor besvikelse att vi inte klarar av att ta poäng. Det är så det sett ut under säsongen, att vi stundtals spelar bra men gör för många individuella misstag, säger Timråtränaren Fredrik Andersson till C More.

Örebromålvakten Stefan Steen, som räddade 28 skott, var desto nöjdare.

– Det var tre rätt goda poäng, med tanke på senaste matchen (1-7 mot Färjestad). Vi steppade upp till i dag, var mer bestämda, säger han till C More.

I och med att Mora förlorade mot Färjestad (2-3) gick Örebro upp på kvalplats. Timrå har sju poäng upp till Mora.