On Track Piraten vann Gulddivisionen

Hans Strömberg körde On Track Piraten i maj 2014 och slutade oplacerad i Örebro. Därefter tog ekipaget en andraplats i januari 2015 på Romme och hemma i Rättvik i augusti 2016. I övriga lopp har Strömberg valt att använda toppkuskar som Johnny Takter, Kaj Widell, Erik Adielsson och Örjan Kihlström.

– Jag tyckte helt enkelt att jag var för dålig kusk till en så bra häst, har han sagt.

Efter några mindre bra insatser av On Track Piraten i slutet av året tog Strömberg själv hand om tävlingstömmarna.

Det började med seger på Romme till nästan tio gånger pengarna. Därefter var han femma i guldfinalen på Solvalla.

I lördagens guldlopp i Eskilstuna skulle Zenit Brick, körd av Örjan Kihlström, vara oslagbar. Men Dalahästen slog till igen.

– "Piraten" är unik. Han är tio år och fortfarande så pigg och glad. I dag fick vi ett perfekt lopp i rygg på Zenit Brick, jag hade velat sitta kvar lite längre och sluppit tredjespår. Men jag hade inget annat väl än att gå ut när Kaj (Widell) kom med Queer Fish, berättade Strömberg.

Duell på upploppet

Över upploppet blev det en härlig duell mellan Zenit Brick och On Track Piraten. Den förstnämnde kopplade ett klart segergrepp i början av upploppet men On Track Piraten tog in decimeter för decimeter.

– "Piraten" var starkast sista biten den här gången men vi fick också det bästa loppet i rygg på favoriten.

On Track Piraten tog 39:e segern i 124:e starten. Han fick ytterligare 200 000 kronor i prissumma och närmar sig 16 miljoner kronor. Det innebär en 16:e plats bland landets vinstrikaste hästar.

Zenit Brick var stor i nederlaget som tvåa.

Galopp i starten

Olle Rols tog femte raka V75-segern och är vinterns häst på riksspelet. Men det var nära att segerraden brutits i starten.

– Han var alltför ivrig i starten och galopperade kort. Men han ställde sig i trav och sedan hade vi tur att komma ner som trea i andraspår. Olle är fruktansvärt stark, konstaterade Peter Ingves.

Tränaren Mats Rånlund och delägaren/sambon Anne Haglund trodde knappt sina ögon.

– Det är helt ofattbart, skrek Haglund.