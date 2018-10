Olssons sena mål räddade poäng

Jönköpings Södras Fredrik Olsson fick sista ordet på Stadsparksvallen. Anfallaren nickade in 2-2-målet på tilläggstid hemma mot Örgryte.

– Det har varit skador och sjukdomar, och allt som jag har haft den här säsongen. Man har tränat mycket i gymmet och bredvid, då är det skönt att komma in och hjälpa laget, sade han till C More.

Örgrytes Karl-Johan Lindblad:

– Det är oerhört svagt. Jag blir riktigt trött på att vi inte lyckades vinna den här matchen, sade han till C More.

Det var just Lindblad som ordnade gästernas 2-1 efter drygt en timmes spel och såg då ut att ha säkrat viktiga poäng i jakten efter den allsvenska kvalplatsen. I stället fick han se Fredrik Olsson, omarkerad vid bortre stolpen, nicka in kvitteringen i fjärde tilläggsminuten.

Med poängen tog Jönköping klivet förbi Varberg i botten av superettan. Örgrytes två tappade poäng betyder att klubben är femma med tio poäng upp till kvalplats.