Oduya plockas upp av Philadelphia

Svenske Johnny Oduya är klar för en ny NHL-klubb. Under de sista timmarna av NHL:s transferfönster så blev det klart att backen byter från Ottawa till Philadelphia.

Philadelphia, som blir Oduyas sjunde NHL-klubb i karriären, har på sitt officiella twitterkonto annonserat att man plockat svensken från den så kallade "waivers", där han placerades av Ottawa så sent som under söndagen. Detta möjliggjorde för samtliga klubbar att plocka in honom innan fönstrets stängning.

Den tidigare Stanley Cup-vinnaren spelade 51 matcher i Ottawa denna säsong, dit han kom från Chicago inför densamma.

En desto mindre NHL-meriterad svensk back, Philip Holm, har också bytt klubb. 26-åringen, som mest spelat i farmarligan AHL denna säsong, har trejdats från Vancouver till Vegas, i en affär där Brendan Leipsic går i motsatt riktning.

Victor Ejdsell i HV71 har ännu inte gått till NHL, men när han väl gör det blir det till Chicago och inte Nashville. Laget från countrystaden har gett bort rättigheterna till Ejdsell, samt även två draftpicks, i utbyte mot Ryan Hartman.