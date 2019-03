Öberg väljer bort Facebook inför VM

Det är mediedag i Idre, en vecka innan VM inleds på hemmaplan. För Hanna Öberg blir det många intervjuer - men det är så här hon vill ha det; att all media stökas av vid ett tillfälle inom ordnade former.

Hon skrattar när TT frågar om det är lite av en strategi för att "skydda henne". Men det är lite allvar med - det är ett sätt att hantera allt fokus som blir på henne.

– Att vi träffar media under ordnade former och bestämda tider. Det ska vara presskonferenser och mixade zoner under VM och det är där man gör det jobbet liksom, säger Hanna Öberg.

– Sedan har jag tagit bort Facebook från telefonen. Just Facebook tycker jag är svårt att styra vad som kommer upp i flödet, så det valet har jag gjort för att skärma av lite. Så att jag inte ser något som jag inte vill se.

Högre nivå

Läsa om sig själv i media gör hon nästan aldrig.

– Jag väljer bort det i väldigt stor utsträckning och jag läser allt mindre. Ibland kan jag gå in och läsa om jag vet att det är någonting bra, men om jag inte är säker på det då gör jag inte det.

Den här säsongen har Hanna Öberg etablerat sig i toppskiktet och tagit bland annat tre tredjeplatser i världscupen.

Hon förstår att förväntningarna ökat - inte minst efter att hon har fått ta emot både Bragdguldet och Jerringpriset.

– Jag vet att det alltid kommer att vara en del om jag vill vara en framgångsrik skidskytt, och då behöver jag ju lära mig att hantera det.

TT: Hur gör du?

– Jag är medveten om det här, jag vet att det finns där - men jag har inte lagt så mycket fokus på det, säger hon och visar med händerna hur de där förhoppningarna ligger som en hög en bit bort från henne.

– Det jag kan påverka är det jag gör i tävlingen eller i uppladdningen, inte vad andra tycker och tänker.

Drömmer om medalj

Bättre och jämnare resultat ger såklart inte bara press och ökade förväntningar, det ger en trygghet också.

– Jag har gjort många bra jobb och jag vet att jag kan, det är ingen engångsföreteelse att skjuta fullt i en sprint, jag har gjort det flera gånger, säger 23-åringen.

Hon vill inte säga att medalj är målet på VM - målet är att göra säsongens bästa lopp, och vad det räcker till återstår att se.

Men om OS-guldet kom som en chock, så borde väl en medalj på VM åtminstone inte göra henne lika förvånad, eller?

– Kanske inte förvånad. Jag vet ju vad jag har för kapacitet men jag har gjort väldigt många tävlingar topp tio, och också varit nöjd med flera fjärdeplatser jag gjort.

– Men det är klart att i mina drömmar står jag ju med en medalj på VM. Men det är mycket som ska klaffa.

Var på plats 2008

Senast skidskytte-VM arrangerades i Sverige och Östersund 2008 var Hanna Öberg på plats och tittade. Hon var 12 år gammal, hade hållit på med sporten i några år och visste redan att hon ville gå skidskyttegymnasium.

– Jag kommer ihåg att stå på läktaren. Jag kommer egentligen inte ihåg så jättemycket från tävlingarna, men det här med att det var så häftigt att vara på plats och se alla åkarna live. De var en häftig upplevelse.

Nu är det hon som ska åka där, på banorna hon kan utan och innan, inför en hemmapublik där det troligen finns några unga, blivande skidskyttar.

– Det känns jättehäftig. Det jag tycker är det finaste med idrotten det är när man kan inspirera någon annan och få någon annan att känna saker, framför allt yngre. Att inspirera yngre till idrott, det tycker jag är jättefint.