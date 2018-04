Norén om Masters: "Lättare att fokusera i år"

Alex Norén står och nöter på Augusta Nationals drivingrange i den 28-gradiga aprilvärmen. Framför allt är det drivern som får jobba när det svenska golfproffset förbereder sig för sin andra start i US Masters, som är årets första major. Under sin stora satsning på USA-touren är det just spelet från tee som Norén vill förbättra.

– De grejer jag har jobbat mest på har blivit mycket bättre än förut. Jag har alltid varit bra på att putta. Närspelet har kanske varit lite sämre än tidigare på Europatouren, men jag känner att jag tjänar slag från tee till green, säger han.

Bytte klubbhuvud

Under måndagens inspel över nio hål gick Norén med Masters regerande mästare Sergio Garcia och med den tidigare British Open-vinnaren (2010) Louis Oosthuizen, som även har blivit tvåa i just Masters efter ett förlorat närspel mot Bubba Watson (2012).

– Det var kul. Både Sergio och Louis är trevliga. Sergio är extremt snäll mot alla och vill alla väl. Han hjälper alla.

Under ett inspel gäller det att testa det mesta. En bit på träningsrundan bytte Norén och hans caddie Lee Warne till och med klubbhuvud på drivern.

– Jag har spelat med en viss driver hela våren och sedan börjar man bara mixtra lite med någon grad hit och dit. Sedan kommer det ett nytt klubbhuvud och då kanske man kan få ut lite mer. Det är lättare att byta klubba än att förbättra sig själv, säger han och skrattar.

Fjolårets Mastersdebut slutade i besvikelse. Han gick åtta över par med rundorna 74 och 78 slag - vilket innebar en missad kvalgräns med två slag.

– Det är lite lättare att fokusera i år än förra året. Jag hade ju gått och drömt om att vara här i 20 år och så får man äntligen vara här. När man kom hit var det kanske lite för mycket fokus på banan och hur allt ser ut.

Alex Norén har vunnit nio gånger på Europatouren, men har under denna säsong satsat helhjärtat på USA-touren för första gången i sin karriär. Omgående började han utmana om segrarna.

– Jag har kommit nära tre gånger och under de andra tävlingarna har det varit mycket bättre och jämnare resultat än tidigare. Det är ju det som gör att man har ett större självförtroende, säger Norén, som i nuläget ligger på 15:e plats på världsrankningen.

Blickar framåt

I San Diego i slutet av januari gick han en tuff särspelsduell mot australiern Jason Day, men fick ge sig efter sex särspelshål. En månad senare var Norén ett slag från att nå särspel i Florida och i sitt genrep inför Masters slutade svensken trea på världstouren i matchspelstävlingen i Austin, Texas.

– Det klart att man grämer sig över något slag här och där, och att man kunde haft en vinst eller två. Men på det stora hela är jag otroligt nöjd.

Inom golf gäller det att blicka framåt omgående - något som underlättar om det finns ett bra och jämnt spel i bagaget, menar 35-åringen.

– När man då blickar framåt tror man att det kommer fler vinster i framtiden. Och det är ju det man vill ha, säger Alex Norén med ett stort leende.