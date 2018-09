Mrabti avgjorde på en minut

Efter det kunde Djurgården hämta hem en ohotad 3-0-seger mot Trelleborg.

Tre poäng betyder skönt andrum för Djurgården. Efter bara en seger på sina sju senaste matcher har laget tappat mark i den allsvenska tabellen.

Men nu håller sig Djurgården kvar på den övre halvan - och kan börja blicka uppåt igen. Tack vare segern mot Trelleborg och tack vare Kerim Mrabti.

För det var honom det mesta handlade om i matchen. Efter en trevande inledning, med kraftig vind som ställde till problem för båda lagen, var Aliou Badji först närmast med en klockren stolpträff. Sedan klev Mrabti in i handlingarna.

Lagets bästa målskytt

Mittfältaren började med att placera in 1-0 - framspelad av en trelleborgsfot. Exakt 70 sekunder senare smällde han in bollen igen, förbi den allsvenske målvaktsdebutanten Dennis Petersson i hemmamålet.

– När man släpper in ett mål blir man direkt ganska sårbar. Det gäller för oss också att vara täta bakåt när vi väl har gjort mål, sa Kerim Mrabti till C More i halvtid.

Med fem fullträffar är han nu Djurgårdens bästa målskytt den här säsongen av spelarna som är kvar i truppen.

Badji utgick skadad

Lagets näst bästa målskytt, Aliou Badji, fick ingen chans att replikera på Mrabti då han drog på sig en skada. I början av andra halvlek haltade Badji av planen och ersattes av Nicklas Bärkroth, men det är ännu oklart hur pass allvarlig skadan är.

Som tur var för Djurgårdens del behövdes inga fler mål för att vinna. Men med matchens sista spark kunde ändå Dzenis Kozica trycka in 3-0 från nära håll.

Samtidigt fick Andreas Isaksson därmed hålla nollan i sin återkomst på Vångavallen, där hans karriär en gång började.