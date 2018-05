Melander vill till Elitloppet med Volstead

– En topptid av Volstead och vi är gärna med i Elitloppet, sade Melander någon timme efter segerloppet.

Stefan Melander har alltid haft höga tankar om Amerikafödde Volstead. Visserligen har det blivit fem miljoner kronor i prispengar och 20 segrar på 61 starter. Men det borde ha blivit ännu lite bättre resultat, anser Melander.

– Vi får väl ta och vinna några storlopp i sommar i stället. Nu när hästen har blivit sju år. Jag är absolut inte besviken på resultatet men han har haft en jäkla otur i flera storlopp. I dag var han jättefin, det kände jag i värmningen. Och att ligga utvändigt ledaren (Shadow Woodland) spelar ingen roll för honom, han är väldigt stark och i sista kurvan trodde jag på seger, berättade Melander.

Missade finalen

Volstead var med i Elitloppet 2016. Han blev femma i försöket och missade finalen.

I fjol startade Volstead i Sweden Cup på Solvalla under elitloppshelgen och vann i två raka heat med Örjan Kihlström i sulkyn.

– Vi är gärna med i Elitloppet igen. Det finns ju ett par kanonhästar med i loppet i år men jag tycker inte att min häst gör bort sig där. Om vi bara har lite tur så kan han absolut hänga med till en finalplats.

Stall Melander vann även med Output Presure (V75-4). Per Lennartsson körde ett perfekt lopp med fyraåringen som var starkast över upploppet efter ett lopp i ryggar.

– Han gick jättebra. Jag tycker nog att man ska se upp med våra hästar framöver. Stallet verkar vara i finfin form och det ska bli ännu bättre.

Eriksson skrällde

I Örebro International blev det en liten skräll genom Just Wait And See, perfekt körd av Christoffer Eriksson och tränad av Håkan Persson, Halmstad. Eriksson släppte ledningen på första långsidan och fick sedan fin draghjälp fram till 500 meter från mål då luckan kom.

– Jag kunde sätta in attacken när jag ville runt slutsvängen men det kändes rätt att vänta så länge som möjligt då jag hade en speedig och snabb häst. Wait And See avgjorde rätt så enkelt över upploppet och hästen hade verkligen fin dagsform, sade Eriksson.

Förstapriset var hela 400 000 kronor och det mer än fördubblade inkörda pengar till stallet i år.

Persson har bara drygt 20 hästar i träning och brukar ligga på en miljon kronor inkört per år. Under 2018 kommer siffrorna säkert att förbättras.