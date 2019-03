Managern: Jerringpriset lika viktigt som VM-guld

I rena prispengar fick Hanna Öberg 264 000 kronor för VM-guldet. Därtill tillkommer en bonus från förbundet, som enligt Aftonbladet ligger på 140 000 kronor. Inför VM hade hon enligt Dagens Nyheter kört in nästan 650 000 kronor, vilket gör att hon nu gått över miljonen i prispengar i vinter.

Men det finns ytterligare en del av det här.

OS-guldet gjorde att Hanna Öberg plötsligt kunde ha en egen manager och på ett helt annat sätt än tidigare försörja sig på sin idrott.

Varumärket stärks

VM-guldet gör att sponsorerna vågar satsa ännu mer, enligt Öbergs manager Olle Håkansson.

– Det betyder jättemycket för henne som varumärke, för att bevisa på det sportsliga planet att hon inte var ett "one hit wonder". Hon kommer att vara med många år framöver på mästerskap - det tror jag att hon tryckte in den här gången, säger Olle Håkansson till TT.

Han poängterar att miljonerna inte trillar in på en gång, utan att det är en långsiktig resa. Han jämför med Charlotte Kalla som har en helt annan sits nu, en bra bit in i sin karriär, än hon hade efter sina första mästerskapsmedaljer.

"Hon har både och"

TT: Kan man säga att ett VM-guld gör att man inte blir lika beroende av prispengar, eftersom sponsorintäkterna ökar?

– Det kan man väl på ett sätt säga. Det är klart att man bevisar att man kommer att vara en världsstjärna under många år, och det är klart att det gör att företag blir mer benägna att våga satsa på henne långsiktigt, säger Håkansson.

– Men minst lika viktigt för hennes varumärke är att hon vann Jerringpriset, liksom att hon går hem hos svenska folket också. Det finns exempel på stjärnor som gjort bra idrottsresultat men inte riktigt gått hem, och då minskar attraktionskraften ganska ordentligt. Hon har ju liksom både och.