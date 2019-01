Målsnåla Brynäs tog efterlängtad seger

Brynäs var inför lördagens hemmamatch mot Linköping målsnålast i SHL och det enda laget i serien som inte ens hade nått upp till 80 gjorda mål den här säsongen. Ett klappkasst facit för att tala Gävlespråk.

Och i början av matchen kändes den resultatlösa jakten på mål igen.

Hemmalaget ledde skotten med 8-2 efter åtta minuter men hade en nolla på måltavlan efter att ha radat upp missar, bland annat ett friläge av Jesper Boqvist som mynnade ut i ingenting och en stolpträff av glödhete backtalangen Victor Söderström.

Men till slut gick pucken in.

Kontrakt en vecka till

Adam Deutsch som jagar förlängning på sitt korttidskontrakt var först ut.

23-årigen är fostrad i Gävleklubbarna Strömsbro IF och Brynäs men lyckades aldrig ta en plats i Gävlelaget när han blev senior och gjorde nu sitt första SHL-mål i Brynäströjan när han öppnade målskyttet i matchen efter 8.22.

Deutsch har de senaste tre och en halv säsongerna spelat dels i kroatiska laget Medvescak Zagreb och dels i Almtuna i hockeyallsvenskan och har just nu ett korttidskontrakt som inleddes i början av januari och som går ut om en vecka.

– Jag hade en stolpträff mot Djurgården (förra veckan) så det var skönt att se pucken gå in nu. Just i dag vet jag inte mer än att jag har kontrakt till den 3 februari, så jag spelar varje match som om det vore min sista så får vi se vad som händer sedan, sade Brynäsbacken till C More i periodpausen.

Oväntad målskytt

Och när nollan väl var spräckt hängde en oväntad målskytt på fyra minuter senare.

Deutsch 29-årige och utpräglat defensive backkollega Niclas Lundgren som i princip aldrig gör mål, ökade på till 2-0 och gjorde därmed sitt första mål i Brynäströjan även han, genom att styra in en retur.

Linköping vann säsongens två första matcher mot Gävlelaget med 5-2 respektive 4-0 och kom igen starkt i andra perioden i lördagens möte men utan att göra mål i mittenakten.

Där kom i stället en tredje fullträff för Brynäs då Joachim Rohdin störtade på mål och fick in pucken mellan benen på Jonas Gustavsson innan han landade på Linköpingsmålvakten.

Gustavsson tappade hjälmen och gick omkull men en videokoll av bilder tagna ovanför målet visade att pucken var över mållinjen klart och tydligt innan sammanstötningen.

Linköpingen reducerade sedan tidigt i tredje perioden genom backen Chad Billins som därmed fördubblade sin målskörd den här säsongen.

Men Brynäs fick in en fjärde puck också när Simon Bertilsson skickade pucken från egen kortsarg och in tom kasse på andra sidan isen och tog således till slut en trepoängsseger, lagets första sedan man vann mot Växjö hemma den 21 december.