Malmö krossade Mora - dalaklubben mot kval

Det mesta talar för att Mora för andra säsongen i följd får försöka kvala sig kvar i landets högsta ishockeyserie. Med fyra omgångar kvar att spela av grundserien är nästjumbon elva poäng efter Brynäs och Örebro i det ingenmansland som betyder fortsatt spel i SHL nästa säsong.

0-3 efter första perioden

Borta mot Malmö förlorade Mora de tre poängen redan i den första perioden när skåningarna gick upp i en 3-0-ledning under drygt fyra minuter.

Efter 14.45 minuter pangade Max Görtz in ledningsmålet bakom Moramålvakten Christan Engstrand, som ersatte sjuke Janne Juvonen, i numerärt överläge. Knappt tre minuter senare petade Pontus Netterberg in en retur fram till 2-0 och 25 sekunder senare skickade Axel Wemmenborn in 3-0 på en genomåkning.

Även om Mora, som även saknade poängkungen Spencer Abbott, spelade upp sig i den andra perioden kunde Malmö rinna ifrån till en komfortabel ledning. Visserligen reducerade Michael Keränen 4.14 in på mellanakten, men halvägs in i perioden kämpade Christoffer Forsberg in 4-1 och i slutskedet styrde Malmös målkung Frederik Storm in 5-1 i powerplay.

Fyra assist för Komarek

I upptakten av den tredje perioden utökade sedan Emil Sylvegård till 6-1 i numerärt överläge och efter 5.26 satte Marcus Björk 7-1 i spel fem mot tre spelare. Noterbart är att Malmös poängkung Konstantin Komarek noterades för fyra assist och är nu uppe i 33 poäng.

Även om finns en teoretisk chans för Mora att undvika kvalspel säger verkligheten att det blir tufft. Förutom de elva poängen som ska tas in väntar närmast tufft motstånd mot Växjö och Djurgården innan grundserien avslutas mot Örebro och jumbon Timrå.

Malmö har nu tre raka segrar och har som tabellsexa i nuläget den sista direktplatsen till SM-kvartsfinalerna.