Malmö krossade Frölunda

Frölunda har gått obesegrade i fyra raka matcher.

Nu är den segerraden raderad, och det ordentligt.

Bortalaget hade problem att få fason på ett överlägset Malmö och i hemmakassen var Oscar Alsenfelt tillbaka och höll nollan för sitt Malmö.

Malmö rafsade kvickt åt sig ledningen fyra minuter in i matchen. Då smällde Rhett Rakhshani in ledningen efter en lika snabb Malmö-omställning.

– Skönt att få inleda med ett snabbt mål. Bra start för oss, säger han till C More efter första perioden.

Malmö fortsatte att vara det spelförande laget i den andra perioden och Frölunda hade problem att ta sig in i matchen. Hemmalaget kunde också rycka ifrån målmässigt. Johan Olofsson tog själv hand om en straff som han fixade till Malmö och sprätte upp pucken säkert bakom Johan Gustafsson.

– Jag tycker vi har spelat bra under en längre tid, vi kör över dem i första, det är konstigt att det bara stod 1-0, säger målskytten till C More.

Malmö fortsatte att ösa på och ledningen var aldrig hotad. Olofsson var inte klar och gjorde ett kvickt mål i den avslutande perioden. Sedan utökade Malmö ledningen ytterligare två gånger om och vann med förkrossade 5-0.

– Alla matcher har varit så att man får göra tre, två riktigt bra räddningar, men inte fått så mycket mer. Det gäller att vara på tårna när de kommer. Jag tycker att vi är det bättre laget, säger Alsenfelt, som "bara" fick tretton skott mot sig, till C More.