Luleå vann toppmötet med Djurgården

Luleå hade inför det tuffa mötet flera svaga resultat på hemmais, med förluster i fem av de senaste sex matcherna.

I den första perioden var det tydligt att laget ville annat mot ett formstarkt Djurgården som kom till matchen med tre raka segrar.

Einar Emanuelsson gjorde 1-0 redan efter knappt fyra minuter och innan perioden var över hade Oscar Engsund fixat 2-0.

– Riktigt bra period för oss, det är så här vi vill spela. Att sätta hög press på dem i deras zon och låta dem göra lite misstag så vi får ha puckinnehavet. Vi kunde lika gärna haft 4-0 där ute, säger Oscar Engsund till C More.

Han uppskattade publikens stöd i den viktiga matchen.

– Det är jättekul, magisk stämning. Publiken bjuder verkligen upp till fest och det är väl så här det kommer se ut i framtida slutspel, säger Engsund.

Djurgården reducerade till 1-2 i mitten av den andra perioden när Marcus Davidsson satte sitt sjunde mål för säsongen. Men närmare än så kom gästerna aldrig.

Luleå toppar i och med segern den tajta tabellen medan Djurgården halkar ner till en fjärde plats.

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson var missnöjd med att laget inte var på tårna direkt från start.

– Vi är inte med i period ett. Signalsystemet satt inte där, det bettet som vi i Djurgården står för. Vi växer in i matchen men får inte riktigt den starten man ska ha uppe i Luleå, säger han i C More.