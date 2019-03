Luleå vände mot Linköping - tog tolfte raka

Med sina 43 poäng är Luleås Jack Connolly 12 poäng från Ryan Lasch i poängligans topp. Däremot är Connolly en av seriens bästa spelare när det gäller att stå för poäng i avgörande situationer - forwarden har stått för åtta matchavgörande mål för sitt Luleå i år.

Och när Luleå vände underläge mot Linköping var Jack Connolly återigen en av matchens huvudpersoner.

Luleå tar ledningen

Johan Harju gav Luleå ledningen i den första perioden. Men därefter vände Linköping på matchen med tre raka mål i den första perioden.

Då stod Connolly själv för det viktiga 2-3-målet när han styrde in Jesper Sellgrens skott i andra perioden där Luleå satte hårt tryck mot Linköpings kasse.

I den tredje perioden hittade Connolly sedan Austin Farley med en briljant passning som gick förbi motståndarben och klubbor varpå Farley kunde styra in kvitteringsmålet i öppet mål.

"Starkt att komma tillbaka"

Kort därefter bombade Luleås Daniel Sondell in 4-3-målet.

– Det är starkt att komma tillbaka. Vi har bra moral och stark karaktär i gruppen, säger Sondell till C More efter segern.

Segern var Luleås tolfte raka vilket innebär att laget alltjämt håller Färjestad bakom sig i toppen av tabellen. För Linköping var det däremot en tung förlust då laget kämpar om den sista åttondelsfinalplatsen mot Brynäs, som måste förlora i sin match mot Rögle för att Linköpings slutspelschans ska leva kvar.

– Det känns jävligt bittert just nu. Det är jämnt men det räcker inte, vi blir väldigt små i den tredje perioden, säger Linköpings tränare Tommy Jonsson till C More.