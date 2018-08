Kramer om dubbleringen: Jag gillar utmaningar

Att tävla i både 400 meter och 800 meter är inte allt för vanligt inom friidrotten, då det är där den osynliga gränsen anses gå mellan sprint- och medeldistans.

När Sverige under helgen ska försvara de dubbla Finnkampssegrarna från Stockholm förra året så kommer dock EM-silvermedaljören på 800 meter, Andreas Kramer, att göra den udda dubbleringen.

Och han har längtat till den på sätt och vis.

– Jag har sprungit det då och då men max en gång per säsong. Jag har velat få in en 400-ing hela säsongen. Men samtidigt har jag verkligen fokuserat på EM och då har det inte passat in i programmet. Nu fick jag chansen, säger Andreas Kramer.

"Kan nog hålla farten"

Förra året dubblerade han med framgång på 800 och 1 500 meter. Utmaningen som väntar nu är både oortodoxare och mer krävande.

– Det är en ganska tuff dubblering men jag gillar utmaningar

TT: Vad är dina främsta styrkor som 400-meterslöpare?

– Det är svårt att säga. Jag är ju snabb som 800-meterslöpare så jag har ändå farten. Sedan är min speciella styrka gentemot vissa andra på 400 att jag har en annan uthållighet som kan vara till nytta. Jag kan nog hålla farten ganska bra.

Uthålligheten blir viktig ur andra aspekter också. Efter att ha rivstartar Finnkampsfredagen med 400 så skiljer bara några timmar till starten på paradgrenen över dubbla distansen.

"Bra träningspass"

En 800-ing där tiden dock inte är det primära. Finnkampen är trots allt en lagsport där tre svenskar ska försöka norpa så många poäng som möjligt i konkurrens med tre finländare.

– Det blir nog inget tidslopp för svenskt rekord direkt. Det blir mer fokus på placeringarna, säger Kramer.

Medan Finnkampen för många är en naturlig avslutning på säsongen så har Kramer fortfarande utmaningar framför sig. Nästa vecka ska han springa ett för honom efterlängtat lopp med tuff konkurrens på en gala i Zagreb.

TT: Kommer du orka springa då när du gör en sådan här dubblering här?

– Det passar faktiskt ganska bra. Det blir ett bra träningspass. Samtidigt måste jag ju göra två bra prestationer. Sedan har jag lördag, söndag, måndag ledigt. Det är ändå ganska perfekt.