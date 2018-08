Karlsson om svenskarna: "Tragiskt kanske"

Utanför Göteborg avgörs den andra dagen av Europatourtävlingen. Under förmiddagen gjorde Joakim Lagergren en stabil andra runda och ligger på totalt två under par och Marcus Kinhult ser ut att klara cutten med sina parrundor.

En av de bästa svenskarna är veteranen Robert Karlsson. Den vice Ryder Cup-kaptenen tappade ett slag i dag och gick in på ett över par, totalt två under par med tre bogeys och en dubbelbogey.

– Jag spelade inte något vidare bra. Jag har fått kämpa hela dagen, säger han.

Blomstrand största hoppet

I tävlingen finns över 30 svenskar med, men de saknas bland topplaceringarna. Alexander Björk, förhandsfavoriten, spelade bort sig redan i går. Ende svensken bland topp tio är Christofer Blomstrand som gick runt på 65 slag, fem under par, under gårdagen.

– Att jag är bland de bästa med bara två under, det är inget bra. Men det blir säkert bättre på eftermiddagen, de har ju inte börjat än. Vi får hoppas att Blomstrand hänger i, säger Karlsson.

Under fredagen visade däremot Thorbjörn Olesen att han är på Hills GC utanför Mölndal för att vara med och slåss om segern i tävlingen. Dansken gick den andra rundan på fyra under par, 66 slag, och har avancerat till en delad tredjeplats.

Jagar Ryder Cup-plats

Olesen, just nu 41:a på världsrankingen är i Sverige för att försöka säkra en plats i Europas Ryder Cup-lag till tävlingen som avgörs i Paris sista helgen i september. 28-åringen lär fixa det, om han i helgen fortsätter att spela som han gjorde under fredagen. Han inledde med fem birdies på de nio inledande hålen, men tappade något på vägen in där han noterade en birdie och två bogeys.

– Jag är väldigt nöjd med hur jag spelade. Jag tycker att jag spelade kontrollerat hela dagen. Jag hade så många bra möjligheter att göra birdies och också en del eagles. Men vinden ser ut att avta så det blir nog en del birdies att ta igen i helgen, säger Olesen.

Förmiddagens spel bjöd på två hole in ones. Engelsmannen Chris Hanson inledde med att sätta bollen direkt i hål från 167 meter på det femte hålet. Fransmannen Sébastien Gros gjorde sin fullträff på det sjätte hålet, 180 meter långt.

Tävlingen pågår.