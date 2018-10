IFK Kristianstad tillbaka som vinnare

IFK Kristianstad har tunga Champions League-matcher bakom sig med förluster mot Barcelona, Kielce och Rhein-Neckar Löwen.

När det var dags för seriespel igen visade laget inga tecken på någon underskattning eller baksmälla från Europaspelet.

Nykomlingen Önnered besegrades borta med klara 36-25, efter att gästerna fixat hela 19-11 redan i paus och Kristianstad har nu sex vinster på lika många spelade matcher i ligan.

– Det handlar om att ge allt. Det blir roligare att spela om man kör 100 procent från början än att börja i halvlek och ligga under. Vi har jobbat på det några dagar, att försöka ha med det i huvudet, säger högersexan Anton Halén, som stod för sex fullträffar, i C More.

Bäste målskytt var Teitur Einarsson med åtta fullträffar.

IFK Ystad tog en överlägsen seger hemma mot Hammarby och Fredrik Petersen, som inför säsongen bröt sitt kontrakt med finallaget HK Malmö för en flytt till sin moderklubb, gjorde flest mål för nykomlingen.

Vänstersexan gjorde sju av målen i Ystads 30-19-seger.

– Det var en skön seger i dag, en liten islossning för oss. Vi spelar nästan bra hela matchen och ror en säker seger i hamn så det är skönt, säger ex-landslagsmannen i C More.