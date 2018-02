Hedman klar för Örebro

Forwarden Anton Hedman lämnar Luleå för spel i SHL-konkurrenten Örebro, meddelar klubben på sin webbplats. "I Anton får vi in en karaktärspelare som alltid ger hundra procent. I det läget som vi befinner oss i just nu känns det väldigt bra att få in en spelare som Anton", säger Örebros sportchef Niklas Johansson.(TT)