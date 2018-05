Här är Tre Kronors elva VM-guld

Köpenhamn, 2018

För andra gången i historien lyckades Tre Kronor ta två raka VM-guld. Sverige gick obesegrat genom turneringen i Danmark och med fjolårets mästerskap inräknat har Tre Kronor 17 raka segrar i VM-sammanhang. Ett stjärnfyllt Sverige slog Schweiz i finalen med 3-2 efter ett straffdrama i Royal Arena. Anders Nilsson blev stor guldhjälte när han räddade Schweiz sista straff från Nino Niederreiter. Oliver Ekman Larsson och Filip Forsberg satte de svenska straffarna.

Paris/Köln, 2017

"Det var ett fint ögonblick att stå där på isen med brorsan (Joel) och inse att vi gjorde det här tillsammans. Det kom en tår", sade målvaktshjälten Henrik Lundqvist efter att Tre Kronors tionde VM-guld genom tiderna säkrats via 2-1 efter straffar i finalen mot Kanada.

Den sena målvaktsförstärkningen räddade över 40 skott och fyra straffar i finalen i Köln - trots att han spelade med ett bedövat knä. Nicklas Bäckström, som också anslöt sent under turneringen, satte den guldvinnande straffen.

Stockholm, 2013

Tre Kronor var ifrågasatt i gruppspelet, men när tvillingarna Daniel och Henrik Sedin anslöt från Vancouver lyfte Sverige. Tvillingarnas show i Globen och Jhonas Enroths säkra målvaktsspel var nycklar till guldet där Schweiz besegrades i finalen.

Riga, 2006

Inför turneringen haglade återbuden från NHL. Men när Detroit slogs ut i Stanley Cup kom Henrik Zetterberg, Niklas Kronwall, Mikael Samuelsson och Johan Franzén. I finalen mot Tjeckien blev det seger med 4-0.

Zürich, 1998

Egentligen skulle Johan Tornberg ha fått åka hem mitt under VM-turneringen, men skador gjorde att Västeråsbacken fick stanna kvar och spela finalserien (bäst av två) mot Finland. Halvvägs in i slutperioden av den första matchen skickade Tornberg in ett fladdrande slagskott från blålinjen - dubbelmötets enda mål. Mats Sundin, Peter Forsberg och Tommy Salo var de stora spelarna bakom succén när Sverige gick obesegrat i tio matcher.

Prag, 1992

Sverige hade stora problem att ens ta sig till slutspel. Väl där vann Tre Kronor mot Ryssland och Schweiz, och i finalen blev det 5-2 mot Finland efter att Arto Blomsten gjort sista målet i tom kasse.

Åbo, 1991

Mats Sundin var 19 år och blev VM:s yngste poängkung genom tiderna. "Sudden" gjorde två mål i slutminuten när Sverige hämtade upp 2-4 mot Finland, och i slutspelet sköt han guldmålet i 2-1-segern mot Sovjetunionen.

Wien, 1987

"Guldet 1987 var ett historiskt ögonblick", sade Tomas Sandström till TT i fjol.

Det var Sandström som gjorde svensk ishockeys mest klassiska mål - 81 sekunder före full tid - mot mäktiga Sovjetunionen. Den dåvarande Los Angeles-forwarden behövde bara raka in 2-2-kvitteringen bakom målvakten Jevgenij Belosjejkin efter Håkan Loobs passning med ryggen mot mål. Allt startade med Bengt-Åke Gustafssons suveräna uppåkning mot Sovjets klassiska förstafemma. Tre Kronor blev sedan mästare i kavaj - Sveriges första VM-guld på 25 år.

Colorado Springs, 1962

"Den glider in i mål, den gliiider in i mååål...", rapporterade Lennart Hylland i sitt klassiska radioreferat när Nisse Nilsson satte guldmålet i tom kasse i 5-3-segern mot Kanada.

Moskva, 1957

Sverige behövde spela oavgjort mot Sovjetunionen i avslutningsmatchen. Det blev 4-4 efter att målvakten Tord Flodqvist räddat en puck med kinden i slutminuterna.

Zürich, 1953

Bara tre länder deltog. Sverige tog dubbla segrar mot både Västtyskland och Schweiz med 38-11 i total målskillnad. Göte Blomqvist vann skytteligan på sju mål.