Goop dominerade i Norge

Björn Goop vann med Heartbreaker VS, Dizzy Broad, Farouk BR, en trio som han tränar själv.

Dessutom tog han hem Gulddivisionen med Sir Ratzeputz, som tränas av Timo Nurmos.

Heartbreaker VS inledde fyrlingen i den första V75-avdelningen. Goop körde tidigt fram utvändigt om ledande Clemenza Am och hade sedan full koll.

"Härlig häst"

Lutfi Kolgjini bakom Clemenza Am drog undan ordentligt i spets under det sista halvvarvet. Men Heartbreaker VS visade stort hjärta och avgjorde till säker seger över upploppet.

– Han fick ett tufft lopp men löste det bra. En härlig häst, berömde Goop.

Dizzy Broad inledde karriären i USA där hon tjänade 1,3 miljoner kronor. Efter ett misslyckat fjolår kom stoet i Goops träning vid årsskiftet. Efter fyra uppbyggande lopp var det dags för lite offensivare taktik.

– Vi har kört några snälla lopp med henne och hon har blivit allt modigare. I dag var det ett passande lopp och jag tyckte det var dags att vara lite mer offensiv. Det gick väldigt fort på sista långsidan när hon gick runt fältet och det var kul att hon fick vinna.

Full koll

I V75-5 löste favoriten Farouk BR uppgiften perfekt. Goop kunde köra till ledning i första kurvan och hade sedan full koll på sina konkurrenter.

Clint Classic, som liftat med i rygg, fick fritt på upploppet och närmade sig något. Men femårige Farouk BR sträckte på sig och tog en säker seger.

– En fin häst med bra kapacitet. Senast vann han ett lärlingslopp (Sandra Eriksson) på Solvalla och han har gjort tre bra lopp i år. Nu siktar vi mot V75-finalerna på Solvalla om tre veckor, sade Goop.

I guldloppet fick Björn åter chansen bakom Sir Ratzeputz. Tidigare i år är det Erik Adielsson som kört i tre starter.

Lutfi Kolgjini drog i hårt tempo i spets med Quick Fix. Sir Ratzeputz travade utvändigt under slutvarvet och såg ut att få problem i sista kurvan när han tappade en dryg längd.

– Han halkade till och jag fick hjälpa honom. Han halkade till även i starten men det lyckades vi också parera. En jättefin häst som det är roligt att köra. Han har också hittat formen på allvar, sade Goop.