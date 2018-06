Ghanas fotbollsförbund upplöst

Ghana har beslutat att upplösa sitt fotbollsförbund. Det skriver landets regering i ett pressmeddelande, Beslutet har tagits efter att fotbollsförbundets ordförande och flera andra högt uppsatta inom förbundet har ertappats med att ta emot mutor i en dokumentärfilm vid namn "When Greed and Corruption Become the Norm" som visades för allmänheten för första gången i onsdags.

"Dokumentären visar grova problem inom Ghanas fotbollsförbund, karaktäriserade av utbrett bedrägeri, korruption och mutor", säger informationsministern Mustapha Abdul-Hamid i pressmeddelandet.

Ghana möter VM-laddande Island i en träningsmatch med start klockan 22.