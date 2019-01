Garrison hjälte i debuten

Jason Garrison landade i Sverige för en dryg vecka sedan men har därefter fått vänta på klartecken för spel från Migrationsverket. Ett besked som Djurgårdsledningen fick på fredagskvällen strax innan nedsläpp borta mot Brynäs.

Kanadensaren, med 555 NHL-matcher på meritlistan, matchades försiktigt med backmått mätt i sin första match på svensk is.

Garrison noterades för ett täckt skott i första perioden och redan efter 14.28 av den andra kom hans första SHL-mål då den nye Djurgårdsbacken gav gästerna ledningen med 2-1.

– Jätteskönt att få det avklarat snabbt. Det är kul att spela här men mycket mer is att täcka upp än vad jag är van vid. Det krävs sex, sju skär för att nå sin position på den här stora isen stället för ett par, tre skär som jag är van vid. Men nu hittade Emil (Bemström) en bra lucka där jag lyckades klämma mig in och skjuta. Det var tur att pucken gick in, sade Garrison i C Mores pausintervju.

Länge sedan sist

Djurgården hade inte vunnit mot Brynäs sedan den 18 januari förra året och hade bara mäktat med ett enda mål mot Gävlelaget inför det tredje mötet lagen emellan den här säsongen.

Djurgårdsforwarden Jonathan Davidsson öppnade målskyttet redan efter 6.03 då han skickade i väg ett lurigt backhandsskott som smet in under armen på Brynäsmålvakten Joacim Eriksson.

Bortdömt mål

Brynäs kvitterade i slutet av första perioden genom Nicklas Danielsson och då Jason Garrison stod för enda målet i mittakten blev det som så ofta den här säsongen en rafflande tredjeperiod i Gavlerinken.

Brynäs hade en kvitteringspuck inne efter fem minuter men fick målet bortdömt då Djurgårdsmålvakten Adam Reideborn sattes ur spel.

I stället blev tredje perioden mållös och Garrisons 2-1-mål det avgörande. Snacka om skön debut.