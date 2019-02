Vann på Christian K - Fredricson testar fler

Peder Fredricson kräver form på en av sina hästar för att ställa upp i världscupfinalen i Göteborg i april.

Nu börjar hoppryttaren få svar. På VM-hästen Christian K vann Fredricson GP-tävlingen över 1,55-hinder i Neumünster, Tyskland, på tidspoängen 38,57.

Tvåa blev Williem Greve, Nederländerna, med 38,91.

"Visst gjorde Christian det bra. Men vi får vänta och se", säger Peder Fredricson till Svenska ridsportförbundet.

Nästa helg testar flerfaldige mästerskapsmedaljören hästarna All In, Catch Me Not S och Zacramento i Lilleström, Norge.