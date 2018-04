Från danska ligan till succé i Tre Kronor

Carl Klingberg gjorde det på torsdagen. I den andra ishockeylandskampen mot Slovakien på två dagar var det Olle Liss tur att göra tre mål.

För två år sedan spelade 25-åringen i Ålborg Pirates i danska ligan och den här säsongen inledde han i Pantern i allsvenskan.

När han fick chansen i SHL med Rögle började det hända saker. Liss 14 poäng på elva matcher tog honom till Tre Kronor och där smällde det alltså till ordentligt på fredagen.

Liss gjorde 1-0, 4-0 och 5-1 på vägen mot Sveriges 7-1-seger.

– Det känns bra just nu. Säsongen hade gärna fått hålla på till midsommar, sade succémannen till C More.

Klingberg följde upp torsdagens fina insats med ytterligare ett mål och två assist.

– Det är bara att konstatera att Sveriges hockeyframtid ser ljus ut. Vi har många debutanter som vill visa framfötterna och det är kul att alla fortsätter att köra på även om vi leder med ett par puckar, sade han till C More.