Förbundskaptenen slutar - ersättaren oklar

Efter fyra år på posten slutar Svenne Olsson som förbundskapten för det svenska herrlandslaget i bandy.

Olsson, som ledde Sverige till VM-guld på hemmaplan i Sandviken 2017, ville inte svara på frågor kring sin framtid efter årets VM-finalförlust mot Ryssland i Vänersborg.

Men redan då hade han bestämt sig.

– Mina nära och kära har vetat under lång tid, före VM. Plus att jag nästan har hunnit ringa runt till samtliga i ledarstaben, det är någon jag har missat och det får jag väl skämmas över då, sade Svenne Olsson till Bandypuls under måndagskvällen.

Olsson har det senaste året kombinerat förbundskaptensjobbet med att vara huvudtränare för Bollnäs i elitserien. Svenska bandyförbundet har ännu inte meddelat vem som efterträder i herrlandslaget.