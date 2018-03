FA-chef ber om ursäkt efter Guardiola-utspel

Engelska fotbollsförbundets (FA) vd skapade stora rubriker under måndagen när han jämförde det gula bandet - stöd för Kataloniens självständighetsrörelse - som Manchester Citys stjärntränare burit de senaste månaderna med alltifrån religiösa till radikalt politiska symboler.

– Det är okej att exempelvis bära en "poppy" (krigsminnesblomma), men däremot inte okej att bära något som är väldigt stötande. Det kan vara starka religiösa symboler som Davidsstjärnan, eller hammaren och skäran (symbol för kommunismen), svastikan eller om du har en tröja med Robert Mugabe (tidigare president i Zimbabwe), säger Martin Glenn.

Dålig jämförelse

Den judiska föreningen Jewish Leadership Council kritiserade Martin Glenns utspel, framför allt delen då han likställer Davidsstjärnan med svastikan (hakkors).

"När han förklarar beslutet så använder vd:n ogenomtänkta exempel med dålig smak", skriver Jewish Leadership Council i ett uttalande till BBC.

Martin Glenn bad senare om ursäkt för jämförelsen.

– Jag ska prata med Jewish Leadership Council och Kick It Out (organisation för jämställdhet inom fotbollen) och personligen be om ursäkt, säger han enligt BBC.

"Poppy" okej

FA har anklagat 47-årige Guardiola - född i katalanska Santpedor och tidigare spelare och tränare i Barcelona - för ett politiskt ställningstagande som strider mot det engelska fotbollsförbundets reglemente gällande matchkläder och reklam.

– Och om jag ska vara ärlig och tydlig: Pep Guardiolas gula band är ett politiskt ställningstagande. Frågan är var en drar gränsen. Ska vi tillåta Ukip- (högerpopulistiskt parti) eller Isis-symboler (terrorgruppen IS), säger Martin Glenn.

I Citys 1-0-seger hemma mot Chelsea i söndagens Premier League-omgång syntes inget gult band på Guardiola. Däremot bar han det i ligacupfinalen mot Arsenal (3-0) på Wembley i London för drygt en vecka sedan.

Under måndagen accepterade Guardiola FA:s eventuella bestraffning. Om han straffas, och då med vad, ska avgöras efter ett förhör med FA som ännu inte har fått något datum.