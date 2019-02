Fjärde gången gillt för Djurgården

Det var två lag som båda låg strax ovanför kvartsfinalstrecket men hade helt olika formkurvor. Djurgården hade två raka förluster och hade bara tagit två av nio poäng efter landslagsuppehållet medan Malmö kom till Hovet med två raka segrar i ryggen.

Djurgården var dessutom skadedrabbat med både förstemålvakten Adam Reideborn och förstecentern och lagkaptenen Jacob Josefson på frånvarolistan. Nygamle forwarden Mattias Guter gjorde sin debut medan en sjukdomsdrabbad Per Ledin, den 40-årige forwardsprofilen, får vänta på sin Malmödebut.

Prickade ribban

Malmös landslagsforward Emil Sylvegård prickade ribban i början, men sedan tog hemmalaget över.

Landslagskollegan Emil Bemström sköt 1-0 från sin favoritposition vid vänster tekningscirkel i numerärt överläge med sitt 19:e mål för säsongen.

Malmö inledde andra perioden starkt och pressade tillbaka hemmalaget. Emil Sylvegård träffade målramen för andra gången - men det här var inte riktigt Malmös kväll.

"Enorm energi"

Med bara en minut av andra perioden ökade i stället Djurgården på till 2-0. Nicklas Bergfors kom längs högerkanten och när han inte hittade något bra passningsalternativ slängde han in pucken mot mål. Malmömålvakten Oscar Alsenfelt var uppenbarligen inte alls beredd på det och släppte in det till synes enkla skottet.

– Vi har haft problem att få in pucken på sistone, så det ger oss enorm energi, sade Bergfors till C More.

Djurgården dominerade sedan i tredje perioden. Alexander Urbom, ett mål denna säsong, trodde han fördubblat sin målskörd men när han kanonsköt pucken i mål i början av perioden hade hans lag sex utespelare på isen.

Så i stället för mål åkte laget på en utvisning.

Malmö fick inte utdelning då - men i powerplay i slutet av matchen. Max Görtz reducerade till 2-1 efter 16.19 och satte färg på avslutningen. Men Djurgården kunde hålla undan.