Fiskare död efter krock i Ocean Race

En kinesisk fiskare har omkommit efter en krock mellan en fiskebåt och den amerikansk-danska båten Vestas som seglar den fjärde etappen av Volvo Ocean Race.

Mannen fördes med helikopter till sjukhus efter krocken men avled senare. Ytterligare nio personer fick räddas ur vattnet.

Olyckan skedde ungefär 50 kilometer från målgången i Hongkong.

Ingen från besättningen Vestas skadades i olyckan, men teamet tvingades på grund av skador på båten avbryta den fjärde etappen. Båten låg då på en andraplats, efter Hongkongbåten Sun Hung Kai/Scallywag, som även tog hem etappsegern.

Ende svenska båten i tävlingen, Turn the tide on plastic, seglade in på en sjätte plats.