Fem snackisar från skidskytte-VM i Östersund

Hanna Öbergs guldtårar

OS-guldet i distansloppet kom som en chock. Det gjorde inte VM-guldet i samma distans - men det betydde om möjligt ännu mer för Piteåstjärnan. Det var en känslosam Öberg, från det att hon insåg att det var klart och kramade om mamma och pappa tills det att hon satt på presskonferensen efteråt och rösten fortfarande stakade sig. Däremellan hade hon och barndomsvännen Anna Magnusson mötts i en tårfylld kram i den mixade zonen. Hanna Öberg visade att hon har nerver av stål - och kan njuta av den pressade situationen när hon sköt fullt inför hemmapubliken.

Mona Brorssons guldläge

Vem hade väl trott att en svenska skulle komma ensam in i ledning till det sista skyttet i damernas jaktstart? Inte så många, och kanske allra minst Mona Brorsson själv. Hon gjorde allt rätt fram tills dess, och gav sig själv chansen att skjuta om guldet inför hemmapubliken. Då kom tankarna ikapp, och rusade iväg. Brorsson var redan i målfållan i tanken innan hon sköt första skottet - och med fyra bom var drömläget borta. 28-åringen kunde dock direkt efteråt vända upplevelsen till något enbart positivt - när alla trodde att hon skulle vara förkrossad stod hon i den mixade zonen och log och pratade om hur stolt hon var över tre fjärdedelar av loppet.

Norska dominansen

Dominansen var visserligen ännu större under längd-VM men Norge var ändå den överlägsna nationen under VM Östersund. Inget lag kan visa upp samma bredd och samtliga fyra stafetter gick till Norge, även om Sveriges mycket väl hade kunna ta damstafetten om inte Hanna Öbergs sedvanliga supernerver sviktat. Totalt tog Norge fem guld, tre silver och ett brons i de tolv loppen. Men även solen har fläckar. Att Johannes Thingnes Bø missade fem skott i sin sista skytteserie på VM och bara blev 13:e i masstarten måste också in på en lista med snackisar.

Profilernas avsked

Hemma-VM blev också avskedet för två stora profiler i svenskt skidskytte. Åkaren Fredrik Lindström och förbundskapten Wolfgang Pichler gjorde både sina sista mästerskap för Sverige. Lindström - som fått säsongen förstörd av körtelfeber - fick i alla fall avsluta snyggt när han sköt snabbt och säkert och hängde med bra på sin förstasträcka under herrstafetten. För Pichler måste det också kännas bra att kunna konstatera att toppen i svenskt damskidskytte aldrig varit bättre än nu. Totalt tog Sverige tre medaljer i hemma-VM, ett av de bästa resultaten genom tiderna.

LinnPerssons hjärnsläpp

Stafettspecialisten Linn Persson, som körde startsträckan för Sverige i damstafetten, gjorde sig redo för starten som vanligt. Men publik och tv-tittare noterade att något vitalt saknades - geväret! Skidskytte utan gevär är minst sagt svårt, men som tur var blev Linn påmind av en funktionär och kunde gå tillbaka och hämta bössan innan starten gick. Trots missen hade hon sedan fullt fokus; hon sköt fullt och gjorde sitt för att bädda för den silvermedalj som laget lyckades knipa.