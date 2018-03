Favoriten AIK vann i slutspelsserien

AIK gick in som storfavorit i slutspelsserien i den allsvenska ishockeyn. Det blev också seger i första matchen, men först på övertid mot Almtuna (3-2).

I den fjärde minuten i förlängningen kom Eric Castonguay fri och gjorde inget misstag.

– Det var ett bra skott, jag är glad att den gick in, säger han till C More.

– Det var en tajt match, det kunde ha gått hur som helst.

Efter två perioder låg Björklöven under med 1-4 mot Pantern. Men gjorde tre raka mål i den tredje perioden och fick till en förlängning. Där avgjorde Cody Murphy efter 4.44.

Oskarshamn besegrade Södertälje med 4-1.