Ett åk kvar för Svindal

Det väntas bli en febril kamp för VM-funktionärerna att hinna få bort den lösa snön från backen i tid för herrarnas störtlopp i dag. En tänkbar lösning är att flytta ner starten, i nödfall har det också pratats om att flytta tävlingen till i morgon.

Men oavsett när störtloppet blir av, kommer en lång och framgångsrik karriär att ta slut i målfållan i Åre. Aksel Lund Svindal har redan åtta VM-medaljer och skulle mycket väl kunna ta ytterligare en i sin sista tävling.

"Åka lite skidor"

Redan nu ser veteranen dock fram emot mer skidåkning. Men utan stoppklocka.

– Det har funnits tider då det hade varit skönt att åka lite skidor utan att varje enskild sväng eller hundradel ska var så sinnessjukt viktig hela tiden, säger Svindal till norska nyhetsbyrån NTB.

– De gånger då jag känner att "nu har jag bara lust att åka lite skidor", att möjligheten att göra det utan att klockan går, det tror jag kommer att bli härligt.

Showen fortsätter

Samtidigt lämnar han också ett starkt norskt fartlag efter sig.

När Aksel Lund Svindal kom in i det norska landslaget för snart 20 år sedan var Kjetil André Aamodt och Lasse Kjus - både oerhört framgångsrika inte minst på mästerskapen - fortfarande aktiva.

Nu hoppas veteranen att han lyckats lämna vidare arvet från de tidigare fartstjärnorna. Och att oron för 15 år sedan, när Aamodt och Kjus slutade, inte ska upprepas när han själv går vidare till annat i livet.

– Jag har varit med när stora namn har lagt av tidigare, men "the show goes on", säger Svindal.