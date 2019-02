Enroth efter segern: "Häftig stämning"

Den förre NHL-målvakten och VM-hjälten från 2013 har de två senaste säsongerna spelat för Dinamo Minsk i KHL - och då den vitryska klubben inte gick till slutspel lyckades Örebro i fredags värva Jhonas Enroth som ska spela säsongen ut i närkegänget.

Och stjärnmålvakten blev alltså en vinnare direkt i sin nya klubb som är inne i ett flyt. I helgen besegrade Örebro topplaget Djurgården två gånger i back-to-back-mötet. Och på onsdagskvällen kunde alltså publiken jubla över femte raka hemmasegern mot ett hårt skadedrabbat Linköping.

Tung start

Men Enroth fick trots allt en mardrömsstart - inte ens två minuter in i debuten hade nämligen gått då Linköpingsbacken Lukas Bengtsson satte första målet. En riktigt jobbig start för Enroth som dock inte kunde lastas för målet.

Knappt tio minuter senare kvitterade forwarden Christopher Mastomäki när han skickade in pucken i bortre krysset bakom målvakten Jacob Johansson. Kort därefter letade sig nästa puck in bakom Jhonas Enroth när Johan Södergran tryckte in en retur. Men knappt tre minuter före första periodpausen kvitterade Örebro på nytt genom Jordan Boucher.

Sallinen satte fyran

Efter första perioden hade Jhonas Enroth släppt in två puckar på sju skott - men målvakten skulle sedan stänga igen buren i resten av matchen och höja sin räddningsprocent rejält. I mittenperioden var det bara Örebros Nick Ebert som hittade målet när han bombande in 3-2 från backposition i spel fem mot fyra. I slutet av matchen fick till sist lagkaptenen Jere Sallinen sista ordet då han tryckte in 4-2 i tom bur.

Tack vare segern drygade närkingarna ut avståndet till Mora som är precis nedanför kvalstrecket. Tabelltolvan Örebro har nu sex poäng ner till dalalaget som dock har en match mindre spelad.

Linköping åkte därmed på fjärde raka förlusten och har bara en seger de sex senaste matcherna.