Drömstart när Malmö började resan mot guldet

Malmö FF fick en drömstart på den allsvenska säsongen. Redan efter minuten spelade satte Mattias Svanberg 1-0 stenhårt i krysset framför ögonen på Elfsborgsklacken. Det snabbaste målet i premiäromgången och en försmak på vad som skulle komma.

– Det var bara att dra till. Jag hade väl flyt att den gick in, kommenterar målskytten Svanberg till C More.

Den tillresta Malmöklacken, på upp emot 3 000 himmelsblå supportrar, började sjunga om SM-guld redan innan bollen sattes i spel igen.

Gick till motattack

Men Elfsborg gick till motattack och en kvart senare kom kvitteringen. Viktor Prodell nickskarvade Simon Lundevalls inlägg i mål. Men så mycket mer blev det inte. För det här var Malmös dag. De tog över spelet och radade upp chanser. Malmö hade ett otal frilägen och det kunde runnit iväg till både tre och fyra mål redan före första halvlek var över. Inte minst tack vare nyförvärvet från IFK Göteborg Sören Rieks som hade stor framgång med löpningar och inspel.

Nu gick Malmö till pausvila med en 2-1 i ryggen sedan Arnor Traustason gett Malmö ledningen på nytt. Han slog bollen i öppet mål på en passning från Markus Rosenberg sedan Elfsborgförsvaret gått bort sig.

Kvalificerade räddningar

Det var Elfsborgsmålvakten Kevin Stuhr Ellegaard som höll Elfsborg kvar i matchen genom flera kvalificerade räddningar. Men i andra halvlek tappade matchen kvalitet. Frisparkarna avlöste varandra och spelarna tappade humöret. Och när återvändaren Stefan Ishizaki i Elfsborg fick sitt andra gula kort nära slutet var matchen i praktiken över för Boråsarna. MFF kunde kvittera ut sin första seger i det som många tippat ska vara resan mot ett nytt mästerskap.

Publiksiffran 11 615 gladde i det vackra vårvädret.

Sviten håller

Resultatet innebär att Malmös svit av förlustfria allsvenska premiärer förlängs ytterligare en säsong. Senast en motståndare lyckades besegra Malmö i den första omgången var 2005 då IFK Göteborg vann på Malmö Stadion med 2-1. Segern mot Elfsborg är den 13:e premiären i rad utan förlust.