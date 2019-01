Djurgården vann mot självkritiskt Linköping

Djurgården, som inledde hockeysäsongen urstarkt, verkar ha hittat formen igen efter en lång svacka före årsskiftet.

Inför storpublik hemma på Hovet vände laget ett tidigt underläge till en 6-3-seger och tog därmed sin tredje seger på de fyra senaste matcherna.

Linus Hultström inledde målskyttet för hemmalaget när han, redan fem sekunder in i spel fem mot tre, kvitterade till 1-1 drygt 15 minuter in i matchen. Före periodvilan kom även 2-1 i numerärt överläge när Marcus Davidsson, som strax tidigare träffat ribban, i princip fick öppet mål efter en fin assist av Sebastian Strandberg.

Kritisk kapten

Linköpings kapten Eddie Larsson var minst sagt missnöjd med lagets prestation och sågade insatsen rejält.

– Helst vill jag inte stå och svära i tv, men jag är fruktansvärt besviken på vad vi håller på med där ute. Det såg brutalt dåligt ut i förra matchen och ser inte mycket bättre ut i den här matchen. Vårt boxplay just nu håller inte kvalitet för att spela i SHL tycker jag, säger Larsson i C More.

"Riktig stormatch för oss"

I den andra perioden dubblade Djurgården sin målskörd genom Emil Bemström och Petteri Wirtanen, och när Daniel Brodin gav hemmalaget bästa möjliga start på den tredje perioden med sitt 5-1-mål i powerplay var uppförsbacken för Linköping för stor.

Två Linköpingsmål höll liv i matchen som slutade med en 6-3-vinst för Djurgården efter ett avslutande mål i öppen bur av Jacob Josefson. Han njöt av publikens stöd under matchen.

– Skönt att vi bjuder fansen på lite mål och tre poäng. Jag hade gåshud hela matchen igenom kändes det som. Det är få förunnat att få vara med om detta. Det blev lite onödigt spännande men jag tycker ändå att vi spelar av matchen bra, säger Josefson i C More.