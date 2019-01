Djurgården upp i serieledning

På två matcher hade jumbon Timrå släppt in tolv mål och förlorat mot både HV71 och Färjestad. Det märktes inte mot topplaget Djurgården. Timrå inledde i en rasande fart och ledningsmålet kom efter en och en halv minut när Johannes Salomonsson påpassligt utnyttjade slarv i Djurgårdens zon. Därefter var det dock Djurgården som tog tag i taktpinnen och gjorde både ett och två mål innan Timrå i slutsekunderna kvitterade till 2-2 i en målrik första period.

Men det var Djurgårdens Daniel Brodin som stod för periodens stora snackis: från tekning överraskade han alla och sköt pucken rätt i mål.

– Jag har försökt skjuta så förut men den har aldrig gått in förrän nu. Jag trodde den gick över först men det var kul att den satt, sade Brodin till C More i periodpausen.

Svängig andra

Andra perioden var fortsatt svängig. Timrå tog ledningen men Djurgården kvitterade även den när Jacob Josefson satte 3-3 efter en tilltrasslad situation.

– Jag tycker att vi spelar helt okej. I sista delen av andra vänder vi spel snabbare och kommer fram enklare. Det måste vi fortsätta med, sade målskytten Josefson till C More i andra periodpausen.

På senare tid har Timrå haft det tufft i den sista perioden. Och när Djurgårdens Petteri Virtanen gjorde 4-3 i upptakten av den tredje perioden såg det tungt ut för hemmalaget. Men Timrå skulle återigen resa sig - om än med hjälp av videogranskning. Det var ingen stor marginal, men Filip Westerlunds skott bedömdes vara över linjen. 4-4 och återigen öppen match.

"Vågar inte spela ut"

När Djurgården ännu en gång gjorde ett ledningsmål genom Niclas Bergfors, samtidigt som Timrå kort därefter åkte på en utvisning, orkade inte hemmalaget resa sig ytterligare. Slutresultatet skrevs till 5-4.

Efter matchen var Timrås tränare Fredrik Andersson besviken.

– Vi spelar hygglig hockey men lyckas förlora igen. Vi vågar inte spela ut även om Dif gör många bra saker, sade Andersson.

Segerskytten Niclas Bergfors var däremot gladare.

– Skönt mål, skön vinst, en riktig krigarinsats, sade han.

Vinsten innebär att Djurgården går om Luleå i tabellen och därmed leder SHL.