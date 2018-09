BP derbyvann efter kaotiska tiden

Att beskriva de senaste veckorna i Brommapojkarna som kaotisk är nog ingen underdrift. Efter att tränaren Luis Pimenta anklagats för sexism och pennalism blev efterföljden att han fick sparken. Vilket också fick påföljden att sportchefen Daniel Majstorovic lämnade sin post.

In i hetluften kastades BP-bekantingen Roberth Björknesjö, som i en managerroll fått ersätta dem båda efter att ha plockats in från superettan och Frej.

Han fick en bra start - med seger direkt.

"Ingen kanon"

Även om den första halvleken på Tele2 arena mellan Djurgården och Brommapojkarna inte var något som kommer ingå i något highlightspaket när man summerar den allsvenska säsongen så var det ett BP som i högsta grad var med i matchen.

I den andra halvleken skulle de också ta ledningen - genom lagkaptenen.

Gustav Sandberg Magnussons skott från distans i den 52:a minuten såg inte otagbart ut, men likväl gick bollen via Andreas Isakssons utsträckta händer vidare in i nät.

– Han ska väl ta den. Det är ju ingen kanon jag kommer med... Men nej, jag tänkte död boll, så gick den in, vilket var kul, säger målskytten till C More.

"Kallt och jävligt"

Det skulle visa sig att det var allt som behövdes för att norpa säsongens andra av två möjliga segrar mot just Djurgården, och därigenom ta sig över kvalstrecket i tabellen, förbi Sirius som ännu inte spelat sin match i omgång 21.

Och kampen om allsvenskt kontrakt fortsätter.

– Jag ser fram emot hösten. Mörkt, strålkastare, kallt och jävligt. Det är när det är som bäst, säger Sandberg Magnusson.

I säsongens första möte mellan BP och Djurgården, på Grimsta, blev det också 1-0 efter ett inte helt otagbart långskott, då signerat av Eric Omondi.