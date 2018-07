Blixt vill hitta tillbaka till barnsligheten

Våren 2014 var Jonas Blixt snubblande nära att skriva golfhistoria som den första svenska majorvinnaren på herrsidan. Året innan hade han tagit sin andra seger i USA och knipit en fjärdeplats i PGA-mästerskapen. På Augusta National slutade en till synes helt obrydd Blixt tvåa i Mastersdebuten, endast besegrad av Bubba Watson, och spåddes en lysande framtid.

I stället blev det glesare mellan framgångarna. Andraplatsen gjorde visserligen att han fick återvända till Augusta året därpå, då han slutade 28:a. Sedan dess har Blixt bara fått spela tre majors, utan att klara kvalgränsen i någon av dem, och på världsrankningen har han rasat till 282:a plats.

"Sämre och sämre"

Förklaringen hittar 34-årige Blixt framför allt innanför pannbenet.

– Man försöker så fruktansvärt mycket - för mycket - att man hamnar i vägen för sig själv. Man vill inte spela dåligt någon gång och då försöker man ännu mer och ännu mer. Men man blir bara sämre och sämre, säger han till TT efter ett inspelsvarv på Carnoustie.

– Jag tycker personligen att jag är en bättre golfare nu (än 2014). Jag tänker mig runt banorna bättre, jag slår bättre golfslag. Men... Jag får inte pusselbitarna att passa ihop.

Vann partävling

Den USA-baserade värmlänningen har ändå nått vissa framgångar de senaste åren, men sättet som de fåtaliga topplaceringarna har nåtts på bekräftar samtidigt bilden av en spelare som vill lite för mycket:

Tillsammans med australiske polaren Cameron Smith vann Blixt förra våren PGA-tourens nya partävling i New Orleans, i en lite mer avspänd tävlingsform än normalt.

Senare i november slutade han tvåa i Australian Open, vilket gjorde att han kvalade in till British Open den här veckan. Men det var inte med en British Open-plats för ögonen som Jonas Blixt reste "down under"...

– Nej, till Australien åkte jag för att ha semester och ha det gött. Sedan blev det bara en bonus, säger Blixt inför sitt första The Open sedan 2015.

Nu ska han försöka hitta en skön och avslappnad känsla även under tävlingsdagarna på Carnoustie.

– Det är skitkul att vara här, majors är en höjdpunkt och att få vara här och lira är få förunnat.