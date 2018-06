Alfredsson fick nobben igen

Nobben - två år i rad. Den svenske före detta NHL-stjärnan Daniel Alfredsson, som spelade 18 säsonger i NHL, får fortsätta att vänta på en plats i den prestigefyllda Hockey Hall of Fame. Nu har han återigen blivit förbisedd en plats bland den exklusiva skaran av före detta hockeyspelare. De nya namnen tillkännagavs under tisdagen i Toronto och Alfredssons fanns alltså inte med.

New Jersey Devils före detta stormålvakt Martin Brodeur var en av storfavoriterna att väljas in, vilket han också blev. Ytterligare tre blev invalda i spelarkategorin: Martin St.Louis, som bland annat gjorde 13 säsonger i Tampa Bay Lightning, Jayna Hefford, som vunnit fyra OS-guld med Kanadas damlandslag, och den gamle sovjetiske hockeyspelaren Aleksandr Jakusjev. NHL-kommissionären Gary Bettman valdes in i "builders" kategorin precis som Willie O'Ree. den förste afroamerikanske spelaren i NHL.

Fyra svenskar är invalda i Hockey Hall of Fame. Först ut var Börje Salming 1996, sedan följde Mats Sundin, Peter Forsberg och nu senast Nicklas Lidström 2015.