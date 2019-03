AFC Eskilstuna slog ut AIK efter straffdrama

Det krävdes åtta straffomgångar. Sedan var skrällen ett faktum. AFC Eskilstuna slog ut AIK ur svenska cupen efter att först ha kommit med en sen kvittering för att ta matchen till förlängning och sedan vunnit en straffläggning.

När Heradi Rashidi missade sin straff för AIK var saken klar.

– Det är sjukt, man förstår det inte riktigt, säger AFC Eskilstunas Felix Michel till C More.

– Det är oerhört kul, jag har inte förstått det riktigt men det är sant. Vi är i final.

Det stod 1-1 efter full tid och förlängning när matchen gick till straffar.

Sen kvittering

De allsvenska nykomlingarna AFC höll spelet uppe bra mot det svenska mästarlaget och tog stundtals över när Solnalaget backade hemåt för att försvara sin ledning i den andra halvleken.

Ett par offensiva byten, däribland tidigare AIK-spelaren Denni Avdic, gav också AFC Eskilstuna mer spets framåt.

Till slut kom kvitteringen. I den 82:a minuten nådde Samuel Nnanami högst på en frispark och nickade bollen via en olycklig Sebastian Larsson och in i mål förbi AIK-målvakten Oscar Linnér som fick fingrarna på bollen utan att kunna stoppa den.

Nnanami fick också en jättechans att avgöra på tilläggstid. Bollen spelades in längs marken, men nigerianen slog ett stort håll i luften och missade bollen, bara några meter från mållinjen.

Larsson huvudperson

Mycket kretsade kring just Sebastian Larsson i matchen. Eskilstunasonen i AIK-tröjan hade första halvleks två bästa chanser.

Först sköt han en frispark klockrent i stolpen. Strax därefter tvingade Larsson Eskilstuna-målvakten Mihail Ivanov till en jätteräddning när han kom i ett friläge.

Det var följaktligen inte oväntat att just Sebastian Larsson slog hörnan som ledde till AIK:s ledningsmål tio minuter in i andra halvlek. Mittbacken Panajotis Dimitriadis nådde högst och nickade in bollen bakom Ivanov.

För AFC Eskilstuna väntar nu BK Häcken i finalen. Göteborgarna slog Djurgården med 3-2 efter förlängning i den andra semifinalen på lördagen.

Cupfinalen spelas den 30 maj. Vilket lag som får hemmaplansfördel lottas på den allsvenska upptaktsträffen på tisdag.