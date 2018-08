Victoria och Daniel besöker firande i Estland

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är tillbaka på jobbet efter semestern och under söndagen besökte kronprinsparet Estland för att fira landets 100-årsjubileum som republik. De togs emot av Estlands president Kersti Kaljulaid och hennes make Georgi-Rene Maksimovski i presidentpalatset i Kadriorg i Tallinn.

På programmet stod bland annat att plantera ett träd i Kadriorgparken, något Victorias farfars far Gustav V också gjort under ett statsbesök. Victoria och Daniel reste därefter till ön Nargö, som traditionellt bebotts av estlandssvenskar. Resan avslutas under söndagskvällen med ett besök på en musikfestival i Tallinn.

Estland är det tredje landet i Baltikum som kronprinsparet besökt i år. I februari besökte de Litauen och i april Lettland. Alla de tre baltiska länderna firar 100-årsjubileum till minne av självständigheten från Tsarryssland 1918.