Våren får vänta - nu blir det kallt igen

De senaste dagarna har varit ovanligt varma. På tisdagen uppmättes temperaturer på 16 grader på flera håll i de södra delarna av landet. Även i norra Sverige har det varit plusgrader.

Men det är inte dags att hänga undan vinterkläderna riktigt än. I södra Sverige väntas det framåt helgen bli kallare, med minusgrader under nätterna och enstaka plusgrader under dagarna. I norra Sverige väntas temperaturerna ligga under nollan såväl dagtid som nattetid kommande dagar.

Men det verkar dock inte handla om en återgång till fullskalig vinter.

– Det blir mer normala temperaturer för årstiden. Det har legat på onormalt höga temperaturer för årstiden i några dagar, säger Moa Hallberg.

På söndag väntas ett snöfall dra in över stora delar av landet. I de södra delarna kommer snön att övergå i regn, medan de som befinner sig i södra Norrland och uppåt kan förbereda sig på snö.

– Det kan bli besvärligt för Vasaloppsåkarna, säger Moa Hallberg.

TT: Hur blir vädret ännu längre fram?

– Nästa vecka blir ganska lik helgen. Det går upp till några enstaka plusgrader, kanske fem plus i de södra delarna. Det blir inte en sådan värme som vi har haft nu vad jag kan se, men värmen kommer nog så småningom.