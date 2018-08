Två anhållna efter misstänkt mord

En man hittades under lördagen död i en bil i Uddevallatrakten. Polisen kunde inte utesluta brott och valde därför att inleda en förundersökning, rapporterar Bohusläningen.

– Sedan höll vi på med utrednings- och spaningsåtgärder under gårdagen och under kvällen hämtades två personer in och förhördes och i natt har åklagare beslutat att anhålla dem, misstänkta för mord alternativt dråp, säger Ulla Brehm, polisens presstalesperson, till tidningen.

I övrigt är polisen förtegen om uppgifter gällande den döde mannen samt de två personerna som nu sitter anhållna.