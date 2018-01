Trafikkaos efter storm och snöfall

Många bilar har åkt i diket i södra Sverige under morgonen. Ledningscentralen för polisen i region Syd hanterar ett tiotal olyckor i Skåne, Blekinge och Kalmar.

– Det är väldigt mycket trafikolyckor, men inga hittills som har lett till att skadade har behövt föras till sjukhus vad jag känner till, säger polisens presstalesperson Kim Hild.

Det handlar om avåkningar, bilar som voltat, personbilar som har åkt in i vajerräcken, personbilar som krockat med en lastbil och i Ronneby har en buss kolliderat med en personbil.

Även i västra Sverige är det besvärligt väglag som råder.

– Vi har haft en rad olyckor runt om i regionen, men lyckligtvis har vi inga rapporter just nu om allvarligare skador, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

I Värmland har snöfallet lett till att skoltrafiken i Grums och Kil ställts in under dagen.

Varning för storm

På flera håll i landet har ovädret ställt till det. I Karlstad har så stora mängder snö fallit att snöröjningen beräknas pågå ända fram till onsdag natt. Kraftiga vindar har även lett till drivor av snö på vägarna. På vissa ställen kan högarna bli 50 till 70 cm och bilförare uppmanas ta det försiktigt i trafiken.

I Jämtlandsfjällen har SMHI utfärdat en klass 2-varning för storm.

– Det har blåst ganska ordentligt under natten ända sedan i går kväll. Nu kan vi notera en vindhastighet på 23 meter per sekund, säger SMHI:s meteorolog Marcus Sjöstedt till TT.

De kraftiga vindarna kombineras även med snöfall och nedsatt sikt. I fjällområdena råds därför bilister att ta det extra försiktigt.

Nedfallna träd har skadat kontaktledning vilket orsakat stopp i tågtrafiken på Rååbanan mellan Teckomatorp och Ramlösa. Under kvällen beräknas trafiken gå som normalt, meddelar Trafikverket.

Färjetrafik avstängd

Även på Öland, Gotland och i Sörmlands och Stockholms län har klass 1-varningar utfärdas för risk för mycket hårda vindbyar. Ovädret har lett till att färjetrafiken i Tynningöleden är avstängd i Stockholms län, meddelar Trafikverket.

Stora snömängder och kraftiga vindar har också ställt till rejäla problem i Norge. I sydöstra delarna av landet har alla vägar drabbats av kraftiga förseningar och tågtrafiken ersätts med bussar efter att en tågstation fått omfattande signalfel till följd av snöovädret, skriver NTB.

Störningar i flygtrafiken

Flygtrafiken har också påverkats av det tuffa vädret där flera flygplatser i Sverige har upplevt omfattande störningar nu under morgonen. En av de hårdast drabbade flygplatserna är Ronneby där trafiken stod still under en timme under morgonen på grund av stora mängder snö. Även Arlanda flygplats har tvingats ställa in avgångar inom Sverige.

– Blåst och snö gör att flygplatser runt om i Sverige har svårt att ta emot eller släppa iväg flygplan. Vi rekommenderar resenärer att hålla sig uppdaterade via vår hemsida, säger Swedavias presskontakt Hans Uhrus.