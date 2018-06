Svensk riksdagsledamot stoppad i Turkiet

– När jag kom till passkontrollen så väntade säkerhetspolis. De tog mitt pass och tog mig direkt till ett annat ställe. Och sedan efter fem minuter kom säkerhetspolisen ut och sa att de fått order från högre ort, säger Jabar Amin till TT.

Valet ska bevakas av OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Jabar Amin säger att han inte har fått veta skälet till att han gripits.

"Måste protestera"

– Jag sitter framför ett spegelfönster och jag gissar att de sitter bakom och tittar på mig, säger han.

– Sverige ska protestera mot detta, OSSE måste också protestera. Det här är en godkänd delegation, godkänd av riksdagen. Man kan inte gripa människor bara för att de är kritiska mot Erdogan. Nu har det gått alldeles för långt.

Riksdagsledamoten Kent Härstedt (S) är ordförande i den svenska OSSE-delegationen. Han säger att också den tyska parlamentarikern Andrej Hunko från vänsterpartiet Die Linke är i samma läge som Jabar Amin. Båda är del av OSSE:s officiella delegation.

– De har båda nekats inresa i Turkiet och helt enkelt blivit avvisade, säger Härstedt till TT.

Lämnat in protest

Turkiet bryter mot sina åtaganden och att de överenskommelser landet har ingått säger att det inte har rätt att neka dem inträde, säger han.

– Det är principiellt helt oacceptabelt att officiella valobservatörer hindras i sitt arbete.

Jabar Amin reste själv från Stockholm vid 11.30-tiden för att byta plan på Atatürk-flygplatsen och ta sig vidare till Ankara. Han stoppades runt 15.30-tiden. Enligt Jabar Amin säger säkerhetstjänsten att de kommer att verka för att försöka sätta honom på nästa flyg tillbaka till Stockholm.

– (Utrikesminister) Margot Wallström bör indikera offentligt att det här inte är acceptabelt, säger han.

Amin har varit mycket kritisk mot hur Sverige agerar gentemot Turkiet och förra året meddelade han att han anmäler presidenten Recep Tayyip Erdogan till den internationella åklagarkammaren för brott mot folkrätten.

Begärt förklaring

Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i den internationella valobservationen som består av ett 60-tal parlamentariker från 17 OSSE-länder. De ska se till att valet genomförs på ett korrekt sätt. De övriga riksdagsledamöterna från Sverige är moderaterna Margareta Cederfelt, Cecilia Magnusson och Edward Riedl.

– Vid valobservationer är det inget ovanligt att vi åker med olika flyg vid olika tidpunkter. Det brukar aldrig vara problem att resa in i ett land. Jag har lång och gedigen erfarenhet som valobservatör och det här är första gången jag är med om något liknande, säger Margareta Cederfelt, vice ordförande i den svenska delegationen och vice president i OSSE:s parlamentariska församling.

Hon befinner sig i Ankara och hade inga problem att ta sig dit. Cederfelt säger att hon kontaktat de instanser som behövs "för att få ordning på det hela".

– Det är klart att det är oacceptabelt. Det är den turkiska regeringen som bjudit in oss, säger Edward Riedl som också befinner sig i Turkiet.

TT: Har du haft några problem med att resa in?

– Nej, inga alls.

Begärt förklaring

Från utrikesdepartementet låter man meddela att frågan tagits upp med turkiska myndigheter.

– Vi har också informerats om att Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet. Vi har omgående tagit upp frågan med turkiska företrädare och begärt en förklaring, säger Gunnar Vrang på UD:s pressjour.

Enligt Kent Härstedt har den OSSE:s parlamentariska församling lämnat in en skriftlig protest till Turkiets OSSE-ambassad i Wien. Däremot går organisationen inte vidare med ärendet just nu, för att inte störa arbetet för de observatörer som faktiskt har släppts in. Kritiken mot avvisningarna kommer i stället i slutrapporten efter valet, säger Härstedt.