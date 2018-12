Svensk polis tar hjälp av Facebook

Svenska myndigheter hör allt oftare av sig till Facebook i syfte att få ut information om svenska användare och deras konton, rapporterar Ekot.

Under årets första sex månader skickade Polisen och andra svenska myndigheter in omkring 400 förfrågningar till sociala medier-jätten. Förra året skickades cirka 300 förfrågningar in under samma period.

Facebook lämnar ut den begärda informationen till myndigheterna i drygt 90 procent av fallen.

För polisens del handlar det om att få tillgång till information som sedan kan kopplas till fysiska personer i brottsutredningar.

– Då finns det ju information om den som skapat det här kontot på Facebook. Det är den informationen som kan leda till att vi eventuellt kan identifiera den som faktiskt säljer narkotika eller vad den nu må vara. Till exempel genom ip-adress, mejladress eller alias eller vad som helst.