Stridsbåt körde in i kaj - sju skadade

Sju skadades när en stridsbåt körde in i en kaj i Stockholms skärgård med hög hastighet. Två personer med befarade skallskador har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Olyckan med en Stridsbåt 90H skedde under en landstigningsövning under tisdagsförmiddagen, uppger Försvarsmakten för TT.(TT)