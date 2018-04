Stort pådrag när FN kommer till Österlen

I Hagestads naturreservat - vid slutet av en smal grusväg - ligger den fyrlängade skånegården Backåkra. Förhoppningen är att säkerhetsrådets 15 FN-ambassadörer under helgens informella arbetsmöte ska finna inspiration i de vackra miljöerna kring den tidigare generalsekreteraren Dag Hammarskjölds sommarbostad och därmed kunna ta konstruktiva steg framåt i exempelvis den infekterade Syrienfrågan.

Men det är inte bara FN-ambassadörer, generalsekreterare António Guterres och Syriensändebudet Staffan de Mistura som kommer att få möjlighet att vandra runt i Hammarskjölds spår på Österlen. Området runt Backåkra är avspärrat för allmänheten - men de 58 journalister från drygt 20 medier som har ansökt om ackreditering kommer att släppas in. Bland dem finns representanter från såväl lokala som riksmedier plus de stora internationella nyhetsbyråerna och företag som brittiska The Guardian.

– När påven besökte Lund var 600 journalister ackrediterade, så i det sammanhanget är det ju inte så många. Men det är klart att det finns ett stort intresse, särskilt från svenska och i synnerhet lokala medier, säger utrikesdepartementets Lina Eidmark som ansvarar för presslogistiken kring Backåkra i helgen.

Skyttelbussar och kontroll

Reportrarna kommer att få parkera ett par kilometer från Backåkra, få sin utrustning kontrollerad för att sedan transporteras med skyttelbussar upp till gården. Där kommer de att få vänta utanför huset tills det att delegationen har tid för intervjuer och fotografering.

– Medlemmarna i säkerhetsrådet och generalsekreteraren har ett väldigt tight schema, så vi har ganska pressade tidsramar. Det kan innebära en utmaning för de journalister som vill ha många egna intervjuer, säger Lina Eidmark och fortsätter:

– Men vi är väldigt förväntansfulla. Och det finns ett enormt engagemang från allt från Backåkras intendent som är väldigt generös med berättelser om Hammarskjöld till lantbrukaren som lånar oss sin mark för att tv ska kunna sätta upp sina sändarbussar.

Även polisen jämför Backåkramötet med påve Franciskus besök i Lund 2016. Insatsen är inte lika omfattande - men ändå förhållandevis stor, enligt Skånepolisen som har föreberett sig tillsammans med Nationella operativa avdelningen som kommer att hjälpa till med vissa specialfunktioner och Säkerhetspolisen som tar hand om mycket av närskyddet.

– Vi har haft ganska lång förberedelsetid, säger Fredrik Bratt som är presstalesperson hos polisen i region Syd.

– Vi har planerat transporter på olika nivåer, allt från full eskortkörning till vägvisning. Vi bevakar också platser för att se till att de är säkra och skyddar personerna.

Flygförbud under helgen

Polisen ser det relativt isolerade Backåkra som en säker plats. Förutom avspärrningarna kommer det att råda flygförbud från klockan 12 på fredagen till klockan 18 på söndag - och det innefattar också drönare. Polisens helikoptrar kommer dock att vara i luften.

– Det finns inga kända hot och i nuläget är det ingenting som talar för att det skulle bli några problem. Den största utmaningen är logistiken, att allt klaffar med platser, tider och transporter samtidigt som vi ska kunna hålla hög säkerhet, säger Bratt.

– Det finns ett stort internationellt intresse och polisen anser det viktigt att mötet kan genomföras på ett säkert och bra sätt.