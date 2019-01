Polis och rånare i biljakt efter Borås-rån

Ett antal personer har under natten brutit sig in i en elektronikaffär i centrala Borås. Gärningsmännen ska enligt polisen ha slagit sig in i butiken, fyllt en bil och kört därifrån. - De tar en mängd elprodukter och avviker i en personbil, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisen.(TT)